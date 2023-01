Ángel Charles Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-El Instituto Nacional Electoral (INE) demandó ayer que el método de insaculación para renovar a cuatro consejeros del organismo sea la última salida y no la opción de arranque, por lo que pidió a los actores políticos buscar consensos como sucedió en 2020.

Abordado al finalizar una charla ante estudiantes de la UdeM en Nuevo León, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, lamentó que Morena esté renunciando a hacer política y llegar a consensos en la renovación de los consejeros cuyo cargo vence en abril.

«Lamento mucho que se esté renunciando a hacer política, la insaculación está prevista en la Constitución, pero como una manera extrema a la que se recurre si no logran ponerse de acuerdo las fuerzas políticas», dijo.

«Ojalá y no se llegue a la insaculación porque la Constitución lo prevé como la última salida para que no deje de haber consejeros».

En el conversatorio participó además el presidente del Tribunal Electoral federal, Reyes Rodríguez.