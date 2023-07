Viridiana Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que animales de compañía sean llevados a centros de trabajo se requiere revisar que las condiciones de las empresas sean óptimas y que exista una cultura que lo permita, señalaron especialistas.

En abril, el diputado Nazario Sánchez propuso poder acudir a oficinas acompañados de ellos para reducir los niveles de estrés en los empleados.

«Sí es una iniciativa muy buena y creo que cada vez más lugares lo están haciendo, pero sí se tiene que hacer con reglas», resaltó la doctora en Ciencias por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinestav), Claudia Edwards.

La etóloga agregó que se ha demostrado que el personal puede ser más productivo con su presencia y beneficiar a quienes los rodean en lo laboral.

Señaló que el estrés de las personas disminuye al poder salir a tomar descansos para llevar a los animales de compañía a pasear, además de que ofrece beneficios para la salud física y mental.

Apuntó que es importante contemplar que las oficinas tengan las condiciones y no los pongan en riesgo, por lo cual no se les puede obligar a contar con estas áreas.

La especialista detalló que las firmas que busquen sumarse a la propuesta pueden pedir apoyo para capacitarse y contar con áreas de esparcimiento, donde puedan descansar y contar con puertas para que no se salgan.

Además, destacó que no se requiere de una gran inversión, pero sí de reglas para hacerlo, como que los animales sean sociables, pero no agresivos.

También es necesario que se tome en cuenta a todo el personal y revisar sus alergias.

«La concientización también para quienes tenemos animales y saber que uno los puede adorar, pero hay gente que por distintas razones, que pueden ser incluso síndromes de estrés postraumáticos, no se pueden acercar a ellos», subrayó.

Señaló que las personas deben cuidar de sus animales de compañía para evitar que se acerquen a todas las personas o se suelten.