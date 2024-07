Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La corriente Frente Amplio de Renovación Interna del PRI exigió la renuncia de Alejandro Moreno de la presidencia del partido, y la posposición de la Asamblea Nacional, convocada para el próximo domingo 7 de julio.

Dicha corriente tricolor esta conformada por ex legisladores, ex Gobernadores, como Natividad González, de Nuevo León; José Reyes Baeza, de Chihuahua; y Héctor Astudillo, de Guerrero; y tiene como vocera a la ex dirigente nacional tricolor, Dulce María Sauri.

En un pronunciamiento difundido entre sus integrantes, este grupo alerta sobre la intención de «Alito» Moreno de reelegirse nuevamente como dirigente del partido, con nuevos cambios estatutarios.

«Pedimos con firmeza lo siguiente: posposición de la 24 Asamblea Nacional, recientemente convocada, para que se realice luego de que en el mes de agosto concluya el improrrogable mandato de la actual dirigencia.

«Que se proceda a la indispensable separación de la actual dirigencia, dada la dimensión de la grave crisis que vive el partido y por las cruciales transformaciones que éste requiere para seguir siendo una opción políticamente viable», indican un su escrito.

El grupo pidió la designación democrática de una dirigencia interna, compuesta por un grupo de «cuadros de prestigio y reconocimiento», a fin de que conduzca de manera colegiada e incluyente los trabajos de la próxima Asamblea y las reflexiones y cambios de fondo que requiere el partido.

«El PRI, un partido casi centenario, ahora seriamente debilitado, debe repensarse, recomponerse o refundarse, para poder resurgir y hacer realidad, ante los nuevos escenarios que experimenta la vida nacional, los verdaderos principios de Democracia y Justicia Social, que le dieron origen», señalan los integrantes de la disidencia tricolor.