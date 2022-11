Mariana Quintero Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Como parte de las Jornadas de Oración por la Paz promovidas por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), ayer se hizo un llamado para que todas las parroquias en el País se sumaran durante las celebraciones eucarísticas dominicales a la petición de la erradicación de la impunidad y la corrupción.

«Tanto la impunidad como la corrupción son dos lastres que hemos venido arrastrando por mucho tiempo en nuestro País, que lo han perjudicado de muchas maneras y que por desgracia todavía no sabemos cuándo puedan tener fin, o dónde pueda estar la solución», aseguró Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), en Jalisco en 2021 la tasa de casos de corrupción por cada 100 mil habitantes era de 12 mil 193, y aunque la cifra disminuyó en comparación a lo reportado en 2019, cuando la tasa era de 16 mil 100, el propio Sistema Estatal Anticorrupción reconoció que aún falta trabajar en la materia.

Además, según el informe Hallazgos Evalúa 2021, elaborado por la organización México Evalúa, en la entidad el 95.4 por ciento de los delitos que se denuncian no tienen consecuencia, siendo el homicidio doloso el tipo de delito que queda mayormente impune.

«Las mismas estadísticas, los mismos números que los organismos encargados de medir este tipo de situaciones ofrecen, nos dan cuenta de que esta situación en el País es algo generalizado y nuestro Estado de Jalisco no se ve exento», aseveró Gutiérrez Montaño.