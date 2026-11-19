Víctor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Un salario mínimo general de 345 pesos al día para 2027 permitiría consolidar el proceso de recuperación del ingreso laboral registrado desde 2017, sin efectos negativos para la economía, planteó Acción Ciudadana Frente la Pobreza (ACFP).

La red de organizaciones civiles presentó ayer ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) la propuesta técnica con la que fundamenta la viabilidad del aumento.

Para el salario mínimo de la frontera planteó aplicar solamente el ajuste inflacionario.

Sostuvo en un comunicado que la recuperación del salario mínimo ha sido fundamental para la mejora del ingreso laboral, que ha permitido, a su vez, la reducción de la pobreza, sin causar efectos inflacionarios, ni tampoco un «efecto faro» que distorsione el conjunto de los salarios.

Sin embargo, advirtió, le faltan todavía 452 pesos al mes para cubrir el umbral de pobreza «familiar», es decir, el costo de dos canastas básicas.

El proceso de ajuste del salario mínimo, subrayó, tiene un carácter temporal y gradual.

«La recuperación de los salarios mínimos inició a fines de 2016 y puede concluir en 2030 al alcanzar la meta trazada en el Plan Nacional de Desarrollo de un equivalente a 2.5 canastas básicas. A partir de 2031, los ajustes podrán corresponder a la inflación, al menos por unos años», apuntó.

Para llegar al monto necesario en 2027, explicó, se debe aplicar la fórmula que ha dado buenos resultados: aprobar un monto independiente de recuperación de 17.65 pesos, más un porcentaje de fijación equivalente a la inflación de 3.7 por ciento, con lo que resulta un salario mínimo diario de 345 pesos y mensual de 10 mil 350 pesos.