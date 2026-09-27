Ante la falta de mecanismos institucionales para dar seguimiento a las denuncias de maltrato animal en la entidad, la diputada local Nancy Gutiérrez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección a los Animales para el Estado, con la que busca obligar a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) a transparentar los procedimientos y establecer plazos de respuesta a la ciudadanía.

Precisó que, tan sólo el año pasado, la Proespa registró alrededor de 1,200 denuncias ciudadanas por maltrato animal -un promedio de cinco diarias-, lo que posicionó este tema como uno de los principales motivos de atención en la dependencia.

No obstante, señaló que la legislación vigente contempla el derecho a denunciar, pero carece de un marco procedimental que garantice al denunciante información posterior sobre las acciones implementadas o las sanciones aplicadas.

La propuesta contempla la adición de los artículos 68 Bis y 68 Ter a la normativa estatal para establecer cinco ejes procedimentales:

1. Asignación de folio: entrega de un número de expediente a quien denuncie, en un plazo no mayor a tres días.

2. Plazos de inspección: realización de verificaciones en un máximo de cinco días hábiles o de forma inmediata si la vida del ejemplar se encuentra en riesgo.

3. Seguimiento continuo: posibilidad de consultar de manera permanente el estatus del expediente.

4. Notificación de resolución: informar al denunciante sobre el resultado final del procedimiento y las sanciones dictaminadas.

5. Rendición de cuentas: publicación trimestral, por parte de la Proespa, de un informe desagregado por municipio sobre las denuncias recibidas, atendidas y sancionadas.

Finalmente, puntualizó que la medida no generará gastos adicionales ni nueva burocracia, sino que dará certeza jurídica a los promoventes. La iniciativa fue turnada a comisiones para su dictamen.