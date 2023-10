No tendrán éxito aquellos que apuestan al fracaso del nuevo organismo público operador de agua potable MIAA, pues este proyecto ciudadano beneficia a todos, afirmó Juan Carlos Rodríguez García, dirigente estatal de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi).

Rodríguez García señaló que la decisión de la gobernadora Tere Jiménez y del alcalde de Aguascalientes, Leo Montañez, de recuperar el control del manejo del agua potable en la capital fue acertada, ya que Veolia no resultó ser una alternativa eficaz con el paso del tiempo. Advirtió que, por encima de cualquier interés, la ciudadanía debe abrazar este proyecto que tiene como objetivo fundamental rescatar el servicio de agua potable, con una visión social.

Subrayó que la Canadevi, como socio estratégico del organismo público operador, luchará por que su operación sea transparente, eficaz y comprometida. Expuso que los desarrolladores de vivienda ocupan dos espacios dentro del Consejo Ciudadano del organismo Manejo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), con Evaristo de la Torre y Axel Espinosa Teubel, con el fin de llevar a buen puerto el proyecto.

Agregó que se debe cumplir con el propósito de un proyecto que conjuga la participación del gobierno y la sociedad, como un modelo que puede destacar a nivel nacional e internacional. «En la víspera de que finalice la concesión de agua potable e inicie operaciones MIAA, no debemos permitir que la política se inmiscuya en un aspecto social y técnico que debe ser cuidado por todos», señaló.

«Apostarle a que le vaya mal a MIAA es apostarle a que le vaya mal a Aguascalientes. Es un organismo que convive por primera vez en muchos años con la representación social…»

Juan Carlos Rodríguez García