Nicole Paulina Fonseca Vázquez

Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Aunque la prohibición de los celulares dentro de las aulas ayuda disminuir los niveles de distracción entre los estudiantes, se requiere educar a docentes, padres de familia y a los propios alumnos sobre uso adecuado de la tecnología, opinó Itzia Yunuén Gollás Núñez, directora de Mexicanos Primero Jalisco.

Por un decreto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se restringirá el uso de celulares durante toda la jornada escolar en preescolar, primaria y secundaria.

Según los resultados de la prueba PISA para 2026, alrededor del 37 por ciento de los estudiantes en México reporta distracción por temas digitales.

«Consideramos que esta medida puede ser un apoyo, pero sobre todo lo que estamos solicitando particularmente a Secretaría de Educación, es que se cuente con información oficial respecto a cómo se va a llevar a cabo este proceso.

«Cómo se va a operar la norma, cómo se va a vivir esto en las escuelas incluyendo cuestiones como procedimientos para guardar y devolver celulares, por ejemplo. Pero sobre todo, ¿qué tipo de formación docente van a implementar y qué tipo de formación también para las familias se va a llevar a cabo?», señaló Gollás.

La directora de Mexicanos Primero Jalisco añadió que si en los hogares el uso del celular es ilimitado, la medida podría resultar ambigua para los estudiantes.

Además, dijo que tendría que implementarse una evaluación del programa para valorar si está funcionando.

El uso de celular no es la única causa de la reducción en la atención de los estudiantes, precisó Gollás, pues falta atender los temas socioemocionales, la calidad de la enseñanza y la infraestructura de las escuelas, ya que muchas de ellas no cuentan con los servicios básicos como agua y electricidad.

«Nosotros tendríamos que estar como adultos formados en temas del uso de las tecnologías, porque el tema no es ni tenerle miedo ni nada más prohibirla porque sí, sino poder utilizarla en beneficio, que esté al servicio de nuestro bienestar, de los aprendizajes de la niñez y también de su bienestar, de su salud, etcétera».

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