Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum destacó en su Segundo Informe de Gobierno los avances sociales, la estabilidad del peso y el manejo del entorno internacional, el balance económico debe analizarse con cautela, señaló Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial (CIDE) Aguascalientes.

Indicó que el informe oficial debe contrastarse con las condiciones que enfrentan la inversión, las finanzas públicas y la industria manufacturera.

Explicó que la fortaleza del peso afecta a las familias que reciben remesas, pues al cambiar los dólares obtienen menos pesos, lo que reduce el poder adquisitivo de esos recursos en el mercado nacional.

Aldape Barrios también se refirió al costo fiscal de mantener el precio de la gasolina regular en alrededor de 24 pesos por litro mediante acuerdos con el sector gasolinero. Señaló que los recursos destinados a sostener este esquema presionan las finanzas públicas y reducen el margen para canalizar fondos a educación, salud y seguridad.

Agregó que el país requiere mayores incentivos para la inversión privada y la generación de empleos, mientras que el aumento del gasto y de la deuda pública ejerce presión sobre la economía. En Aguascalientes, explicó, los efectos se observan principalmente en la industria manufacturera, debido a los aranceles y las barreras comerciales de Estados Unidos.

Ante la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC y la posibilidad de que Canadá fortalezca sus acuerdos bilaterales, planteó que México debe diversificar sus mercados y acelerar la transición hacia los servicios y las manufacturas de mayor valor agregado.