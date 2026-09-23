La prevención de incendios y quemaduras debe comenzar desde el diseño y la construcción de las viviendas, mediante la incorporación de dispositivos y medidas de seguridad que permitan identificar oportunamente situaciones de riesgo, señaló Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio, director general del Centro de Prevención de Quemaduras.

Explicó que es necesario que los estudiantes y futuros profesionistas vinculados con el diseño y la construcción conozcan los riesgos que pueden presentarse en los espacios habitacionales y consideren medidas preventivas desde la etapa de planeación de los inmuebles. Señaló que comúnmente se plantea la instalación de extintores o detectores de humo como parte de las medidas de seguridad, pero consideró necesario ampliar esta visión para contemplar otros riesgos.

Indicó que los detectores de humo no necesariamente permiten identificar una fuga de gas, por lo que también resulta importante considerar dispositivos específicos para detectar este tipo de situaciones. Por ello, planteó que la formación de los jóvenes universitarios debe incluir estos aspectos para que, en su ejercicio profesional, puedan contribuir a reducir los riesgos de accidentes dentro de las viviendas.

Adicionalmente, destacó la importancia de fortalecer la educación de la población para saber cómo actuar ante una contingencia. Explicó que, frente a una emergencia, las personas deben conocer los procedimientos básicos para solicitar ayuda y evitar exponerse innecesariamente.

En este sentido, llamó la atención sobre el uso de los teléfonos celulares, ya que algunas personas graban lo sucedido en lugar de comunicarse con los servicios de emergencia y reportar lo que ocurre.