El crecimiento vertical de la ciudad debe estar acompañado de una planeación urbana que garantice condiciones adecuadas de habitabilidad y eficiencia en los espacios, de manera que la densificación no se convierta en el único objetivo de los nuevos desarrollos, señaló César Alejandro Ventura Ruiz Esparza, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado.

Indicó que la construcción vertical representa una alternativa para atender el crecimiento de la ciudad y aprovechar el territorio disponible; sin embargo, consideró necesario que este proceso se desarrolle bajo criterios de planeación que permitan consolidar una ciudad eficiente y con condiciones adecuadas para sus habitantes.

Subrayó que la arquitectura debe responder a las características particulares de Aguascalientes y no limitarse a incrementar el número de viviendas por superficie. La orientación de los edificios, la iluminación, las dimensiones de los espacios y el aprovechamiento de los recursos naturales deben contemplarse desde el diseño de los nuevos proyectos.

Explicó que el Colegio ha planteado de manera constante la necesidad de incorporar las condiciones climáticas de la entidad en los proyectos arquitectónicos, mediante una correcta orientación de las construcciones, iluminación adecuada y dimensiones que favorezcan el uso eficiente de la energía.

Afirmó que estos criterios adquieren mayor relevancia ante el crecimiento de la vivienda vertical, debido a que una mayor concentración de población en determinadas zonas requiere una planeación que considere no solamente las características de los inmuebles, sino también las condiciones urbanas que los rodean. Añadió que la verticalidad debe vincularse con una visión integral del desarrollo urbano, en la que se prioricen la calidad de los espacios y las condiciones de habitabilidad.