Iris Velazquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Con miras en un futuro que avanza a pasos agigantados, las universidades deben incluir en las licenciaturas la enseñanza y convivencia con bots e Inteligencia Artificial (IA), coincidieron expertos internacionales.

En el «V Encuentro Internacional de Rectores de Universia», celebrado en Valencia, España y al que asistieron 700 rectores iberoamericanos, investigadores remarcaron que en estos aspectos, diversas casas de estudio están rezagadas, lo que remarcaron como un gran pendiente.

Oliver De Weck, profesor del Programa Apolo de Astronáutica y Sistemas de Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) refirió que en cuanto a la tecnología de la información, se han hecho grandes avances en IA, que aclaró, no necesariamente reemplazará a los seres humanos, pero sí los acompañará en diversas tareas, así como los bots y los robots.

«La Inteligencia Artificial es solo información, pero si realmente queremos tener un impacto tangible y físico en el mundo, hay que acoplar la Inteligencia Artificial con la robótica, que es algo que vemos cada vez más en muchos dominios como la sanidad, el reciclaje e incluso en la agricultura. Esto será una de las tendencias más cruciales, el rol de la robótica», expuso.

Enfatizó que en todos los entornos se trabajará con programación, software, internet y robótica, por lo que insistió en la importancia de adaptar a los estudiantes como futuros profesionales.

«Tenemos que trabajar en entornos híbridos donde tendremos personas presenciales, personas que asistan de manera virtual, y esto tiene que funcionar de una manera fluida, y esto será una habilidad necesaria de cara al futuro», sostuvo

En tanto, Sarah Harper, fundadora y directora del Instituto de Envejecimiento de la Población de Oxford, indicó que los cambios tecnológicos no ocurren de manera aislada, sino con otros cambios importantes como el climático y el demográfico.

Actualmente, dijo, todos los países de la OCDE dependen de jóvenes trabajadores y conforme a las proyecciones de los próximos 25 años, la fuerza laboral va a ser de personas de más de 40 años, lo que, acotó, ya está ocurriendo en Europa.

«No vamos a poder contratar jóvenes trabajadores a nivel global, vamos a ver cómo envejece esta fuerza laboral. Seremos lo que llamamos la economía del conocimiento y ocurre que los adultos más mayores, digamos de los que tienen de 40 a 70 (años), a medida que envejecemos nuestros cerebros cambian», expuso la gerontóloga y demógrafa británica.

Explicó que mientras los cerebros de las personas más jóvenes tienen habilidades más fluidas para procesar datos de forma más rápida, en cuanto se avanza en años se forma una inteligencia cristalizada, es decir; son más creativos, tienen mayor capacidad para analizar sistemas complejos, piensan de manera lateral y desarrollan el liderazgo.

«Podemos capitalizar todo esto, creo que estas poblaciones más mayores, tendrán la capacidad de formarse continuamente y esto te da una ventaja para la economía del conocimiento. Es algo muy importante y muy bueno, pues seremos capaces de mejorar nuestras capacidades a lo largo de la vida laboral.

«La Inteligencia Artificial hará algunas tareas que no son tan divertidas digamos, pero habrá que tener en cuenta el cambio demográfico y el cambio tecnológico desde luego de cara al futuro», añadió.

La primera profesora de gerontología de la Universidad de Oxford indicó que incluso su institución no está adaptada para este futuro para el que consideró, se debe ser suficientemente flexible para producir estas habilidades tecnológicas en los alumnos.

«Tenemos que aprender cómo trabajar junto con la IA. En estos momentos no veo muchos programas educativos para niños de primaria, en este sentido, puede que estén analizando la parte técnica, pero en la parte ética y la parte conceptual no estará abordada cómo se trabaja con algo que no es un ser humano, un robot, la inteligencia artificial.

«Van a tener que recibir un portafolio de formación híbrida y formación personal, formación digital, van a ser capaces de acceder a los colegios y las universidades de una forma más informal. La gente, por lo tanto, tiene que cambiar y adaptarse a esta forma híbrida de educación y yo creo que nuestras instituciones todavía están ancladas en el Siglo XX», sostuvo.