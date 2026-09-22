Piden ayuda para localizar a Rafael Jacobo Sánchez

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes emitió un boletín de búsqueda para localizar a Rafael Jacobo Sánchez, de 44 años, quien fue visto por última vez el 17 de septiembre de 2026 en Aguascalientes.

De acuerdo con la ficha difundida por la autoridad, el hombre mide aproximadamente 1.68 metros, pesa alrededor de 109 kilogramos, es de complexión corpulenta y tez moreno claro. Tiene cara redonda, cabello corto y negro, ojos pequeños color café, cejas rectas y semipobladas, nariz pequeña y afilada, así como mentón redondo.

Como señas particulares presenta un tatuaje en forma de manos en el lado izquierdo del pecho y una pequeña cicatriz en la frente.

Al momento de su ausencia vestía playera azul, shorts negros, huaraches cafés y gorra azul marino.

La Fiscalía solicitó la colaboración ciudadana para obtener información que permita dar con su paradero. Cualquier dato relacionado con su localización puede comunicarse a los teléfonos (449) 478-28-00, extensiones 8038 y 8040, o al (449) 911-34-55.