Piden a Sheeran retirar a Macklemore por apoyo a Palestina

Iván Josué Canela García Agencia Reforma

CDMX.- El Consejo Israelí Estadounidense (IAC) pidió a Ed Sheeran, Live Nation y los recintos del Loop Tour retirar a Macklemore de las fechas restantes, al considerar que el rapero utilizó sus actuaciones para difundir mensajes políticos contra Israel.

La organización cuestionó las presentaciones del viernes y sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Macklemore actuó ante más de 80 mil asistentes. Durante su intervención exigió “Palestina libre”, interpretó “Hind’s Hall” y proyectó imágenes de Gaza en las pantallas gigantes.

En una petición, el IAC sostuvo que un concierto de Sheeran no debía convertirse en un mitin político y afirmó que la libertad de expresión no exime de responsabilidad a los organizadores. También acusó al rapero de mostrar imágenes y afirmaciones sin contexto suficiente.

Videos difundidos por StopAntisemitism muestran a Macklemore animando al público a corear “Palestina libre”. También mencionó Gaza y la “Cisjordania ocupada” durante su participación como telonero.