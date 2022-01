Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Si en diciembre le preguntaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador sus deseos de Navidad y Año Nuevo, ayer fue su carta a los Reyes Magos.

El Mandatario sugirió traer a los niños ropa y zapatos, y evitar videojuegos con contenidos violentos.

«¿Cuál sería ese escrito que usted daría en la noche dirigido a los tres Reyes Magos, tomando en cuenta que mañana (hoy) es 6 de enero?», se le preguntó.

«En la lista para Reyes Magos es más ropa y zapatos. Porque ya Melchor, Gaspar y Baltazar no quieren estar entregando aparatos electrónicos, esos que se usan para ver series con contenidos violentos, ya no quieren», respondió.

«Los mismos Reyes ya no quieren nada que tenga que ver con ¿cómo se llaman estos?, los videojuegos, nada de eso, no les gusta ya; el caballo relincha, se echa el elefante, el camello repara, bueno, al revés, es el caballo el que repara, pero ya no quieren eso», agregó.

