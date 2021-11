Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Frente Nacional para la Liberación de la Vivienda pidió detener las adjudicaciones de casas, debido a que miles de familias dejaron de pagar sus créditos por diversos motivos, entre ellos el desempleo.

Raúl Velázquez, coordinador del Frente, aseguró que en lo que va del sexenio más de 500 mil viviendas han sido adjudicadas por el Infonavit.

Es decir, el Infonavit pasa a ser propietario de un inmueble debido a que el titular la perdió por haber dejado de pagar su crédito.

«Recientemente, hemos encontrado que el Instituto vende las viviendas que tienen adeudos, con todo y personas en ellas, y entonces quien compra la casa es quien se encarga de desalojarla.

«De esa forma, la Administración, el Infonavit y los despachos de cobranza ya no se encargan del proceso de desalojo, sino los terceros que adquieren la vivienda. Se están lavando las manos», aseguró.

Las personas no se niegan a pagar su crédito, sino que buscan liquidar el adeudo según su ingreso actual.

El Frente tiene en proceso 600 juicios de amparo a nivel nacional contra adjudicaciones del Infonavit, añadió.

Carlos Martínez, director general del Infonavit, calificó de erróneas las cifras de adjudicación del Frente.

«Nosotros hemos estado atendiendo directamente a las personas, y eso le enoja al Frente. Como lo hemos dicho nosotros no tenemos intermediarios», dijo sin precisar cuántas adjudicaciones se han realizado.