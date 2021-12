Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) reconocer que cometieron un error al intentar retrasar la consulta pública sobre revocación de mandato.

«Yo creo que cometieron un error, y lo tendrían que reconocer, porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática», dijo ayer desde su conferencia de prensa matutina.

«Pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse», agregó el Mandatario al ser consultado sobre el pronunciamiento de los consejeros del INE en contra la denuncia penal que el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó contra quienes, a falta de presupuesto, votaron por aplazar el ejercicio.

Y si bien se pronunció porque el asunto no se penalice, insistió en que el Poder Judicial deberá resolver en definitiva.

«Debe ser la Corte y el Tribunal Electoral los que resuelvan, no penalizar nada», planteó.

Horas más tarde, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, de la Comisión de Receso en la Corte, confirmaron que admitieron una controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de la decisión del INE de aplazar la consulta.

Las ministras notificaron al INE como parte demandada y a las cámaras de Senadores y Diputados, así como a la Fiscalía General de la República como terceros interesados.

