Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Con la idea de colocar en el centro de las preocupaciones de los candidatos a cargos de elección la situación de los 13 millones de niños y niñas del país, organizaciones civiles impulsan el Pacto por la Primera Infancia.

Suscrito ya por 351 candidatos de todos los partidos a diferentes cargos, el Pacto plantea una serie de compromisos para impulsarlos en el ámbito de su competencia.

Aranzazu Alonso, coordinadora del Pacto por la Primera Infancia, destacó la incorporación de estos temas, relacionados con los menores de hasta 6 años, que en esa etapa definen su presente y su futuro.

“Estamos contentos con el resultado, pero para el nivel, para magnitud de esta elección, necesitamos el compromiso de muchísimos más. La niñez tiene que ser un compromiso de todos los partidos, de todos los órdenes de gobierno”, indicó.

Cada orden de gobierno tiene un ámbito de responsabilidad distinto, apuntó, y el compromiso consiste en que en caso de ser electos lleven a cabo una serie de acciones para mejorar 10 indicadores clave que reflejan el ejercicio de la niñez temprana.

“Estamos hablando de indicadores en materia de pobreza infantil, de lactancia materna, de registro de nacimiento, de vacunación, de educación inicial, de educación preescolar, de detección oportuna de la discapacidad, de prevención de la violencia”, entre otros.

En entrevista, dijo que por eso refuerzan el llamado a que los candidatos suscriban el Pacto, cuyo contenido puede ser consultado y ver sus implicaciones en la plataforma elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx.

“Una de nuestras hipótesis es que la primera infancia no está en la agenda porque los niños de seis no votan, no toman carreteras, no se manifiestan, y por tanto es muy fácil para los candidatos y candidatas y los partidos ignorarlos”, indicó.

Sin embargo, Alonso recordó que los adultos cercanos a esos menores, que pueden ser padres, tíos, cuidadores, parientes, sí votan y son los que tienen una serie de inquietudes y necesidades que se pueden traducir a la arena electoral.

Indicó que alrededor del proyecto y de la plataforma hay alrededor de 450 organizaciones civiles pequeñas, grandes, nacionales, locales, con presencia nacional e internacional, instituciones privadas y públicas, entre ellas la CNDH, Save the Children, Un kilo de ayuda y fundaciones empresariales.

“Todos coincidimos en que los derechos de la primera infancia deben ser una prioridad y que no están para nada en la agenda y que tenemos que conseguir esfuerzos para que se logre”, apuntó Alonso.