Martha Alicia Martínez Paredes Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador leer la Constitución, porque no es posible prorrogar el mandato constitucional de funcionario alguno a través de una ley secundaria.

Lo anterior luego de que el Mandatario federal aseguró en su conferencia mañanera que la reforma Judicial que amplía dos años el periodo del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, es constitucional.

El legislador pidió al Presidente dejar atrás la demagogia y usar criterios legales y recordó que hasta ahora no hay una voz informada en el País que esté a favor de la propuesta.

“El Presidente no me representa en este caso, yo lo respeto por la investidura presidencial, lo invito a que lea la Constitución, lo invito a un criterio prudencial y de legalidad y de propia institucionalidad y no una demagogia que es lo que está presentando en este momento. Nadie, no hay una voz informada en este País que esté a favor de esta propuesta, no hay una sola persona”, afirmó.

Romero Hicks añadió que todos están a favor de una reforma al Poder Judicial, porque se trata de una institución que hay que consolidar, pero criticó la manera en la que la mayoría en San Lázaro pretende hacerlo.

Advirtió que el fast track con el que quieren someter a votación del Pleno la reforma el día de mañana, no beneficia a la Suprema Corte ni al Poder Judicial.

“Quieren obviarse los trámites de las siete leyes, eso no beneficia a la Suprema Corte, y por supuesto que tampoco al Poder Judicial en su conjunto y esta circunstancia vergonzosa, abominable que se vivió en el Senado de la República el jueves de la semana pasada por la tarde, en donde sin ser parte del dictamen, ni un anuncio previo de la reserva, se introduce un transitorio”, agregó.

El coordinador parlamentario sostuvo que no hay prisa para que la colegisladora apruebe la reforma, de ahí que ésta podría ser analizada en un periodo extraordinario y posteriormente en un parlamento abierto, como han demandado diversos sectores.

“Si vamos a hacer una reforma al Poder Judicial hagámoslo bien y a tiempo, y si estamos listos para el 30 de abril, estamos listos y si no estamos listos, se puede convocar a un periodo extraordinario, No hay pretexto alguno para no revisar con profundidad y con amplitud”, reiteró.

El panista aseguró que entiende la prudencia del Ministro Zaldívar para no entrometerse en el proceso legislativo; no obstante, consideró que por dignidad personal y ética, debe deslindarse de la reforma.

“Espero que el Ministro Zaldívar en el momento que él considere prudente y legalmente oportuno, se deslinde de todo esto, porque sería eventualmente el beneficiario”, señaló.

Romero Hicks dijo que harán todo lo necesario para que la reforma sea discutida en parlamento abierto y a fondo, y recordó que el fast track con el que se pretende discutir ésta fue aprobado en la Junta de Coordinación Política con el voto en contra de la Oposición.