Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Estado debe retomar el control del primer nivel de atención de la salud, pues desde las administraciones anteriores se abdicó éste y se perdió la regulación, advirtió el infectólogo Alejandro Macías.

«Actualmente una muy buena parte del primer nivel de atención está dada por médicos que pueden ser muy competentes… en consultorios anexos a farmacias, (pero) en donde se tiende a sobremedicar al enfermo, donde no hay una regulación, donde el Gobierno no tiene nada que hacer y ahí se está dando el 50 por ciento de la consulta primaria o más», indicó el experto.

«Una necesidad urgente es que el Estado retome el control del primer nivel de atención no sólo en las áreas rurales y urbanas».

El especialista consideró que lo que el sistema de salud requiere con más urgencia es buena atención primaria, por lo que resulta crucial que los médicos tengan posibilidades de desarrollo, lo que implica salarios dignos.

«Que el Gobierno les ofrezca un salario decoroso; no extraordinario, un salario decoroso para poder atender las necesidades de su familia, que no lo hay actualmente».

Por su parte, Francisco Moreno, jefe del programa de Covid-19 en el Hospital ABC, advirtió que mientras los médicos generales no reciban un salario digno, muchos continuarán aspirando a formarse como especialistas.

«Nadie se va a quedar como médico de atención primaria si no recibe un salario digno».

Asimismo, aseguró que en las zonas rurales del País faltan médicos por la inseguridad, pero consideró que traer médicos cubanos no es la solución.

¡Participa con tu opinión!