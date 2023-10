Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, llamó ayer a reconciliar los intereses de los ciudadanos con los de los partidos políticos.

En un acto con organizaciones ciudadanas que han impulsado sus aspiraciones, señaló que en estos días se ha dedicado a planear una estrategia ganadora,

«Aquí inicia la reconciliación entre partidos políticos y ciudadanos, vamos a buscar una gran reconciliación nacional, porque nos tiene que quedar claro que no podemos entender esto sin los partidos, pero los partidos no pueden lograr esto sin los ciudadanos», dijo Gálvez, acompañada por líderes de agrupaciones civiles que convocaron a las marchas en defensa del INE y de la Suprema Corte, así como simpatizantes de la República conectados en línea.

«¡Unidad, unidad, unidad!», respaldaron a coro los asistentes al acto, en WTC de la Ciudad de México, y quienes participaron vía remota.

En el encuentro estuvieron presentes los líderes del PRD, Jesús Zambrano, y el PAN, Marko Cortés. No acudió el líder tricolor, Alejandro Moreno.

La aspirante del Frente dijo que a mucha gente que le gusta hacer las cosas a lo «güey», pero a ella no, de modo que se ha dedicado a elaborar la estrategia política de su postulación.

«A mí me gusta estudiar, analizar y hacer una estrategia. Eso se llama planeación y estrategia. Y tenemos lista la estrategia. Y es una estrategia ganadora. Y es una estrategia que va a recuperarle a los mexicanos la confianza y la certeza de que este país ya cambió. Créanmelo. Créanme que la esperanza ya cambió de manos. Y esa esperanza nos pertenece a todos nosotros. Sépanlo desde aquí.

«No se preocupen si vamos 30 puntos abajo o 20 arriba, lo que deben saber es que el 50 por ciento del país no me conoce y me van a conocer bien, esa es la clave, y ustedes me van a ayudar para que me conozcan», planteó.

‘Quiere ganar antes de competir’

Gálvez dijo que Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, quiere ganar antes de competir.

«Aquellos de enfrente, su corcholata, quiere ganar antes de competir. Pero no, esto no es una dictadura. Esto es una democracia. Y aquí hay elecciones. Y esa decisión la van a tomar los ciudadanos. La van a tomar ustedes. Y esto apenas empieza», señaló.

La senadora dijo que Morena ya tenía a su candidata desde hace cinco años.

«Porque no nos hagamos tarugos, esa decisión se tomó hace cinco años, y los de enfrente han gastado millones y millones de pesos en publicidad, miles de espectaculares, miles de bardas, miles de pago en redes sociales», afirmó en el encuentro .

Gálvez pidió a sus seguidores que no se depriman «ni se me apachurren», pues mientras el Gobierno y su candidata tienen millones para comprar encuestas, en el Frente opositor tienen ideas.