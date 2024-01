Staff Agencia Reforma

MÉRIDA, Yucatán.- La ciudadanía está cansada de pleitos y lo que reclama son resultados de sus gobernantes, juzgó ayer Mauricio Vila, Gobernador de Yucatán.

«Cuando el pleito es permanente, se pierden permanentemente las oportunidades», dijo el Gobernador.

Al rendir su Quinto Informe de Gobierno, Vila defendió su estrategia de diálogo. El conflicto es estéril, dijo, y cierra opciones de colaboración.

«Por eso desde Yucatán se ha mantenido estrecha colaboración con los otros poderes del Estado, con todos los Gobiernos municipales y con la sociedad», expresó.

Especialmente, afirmó, con el Gobierno federal con el que se ha compartido trabajo y se ha mantenido una relación estrecha y de beneficio de los yucatecos.

Agradeció su apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Trabajar en equipo no es alejarse de los valores e identidad propios, ni lo es entregar. Por el contrario, trabajar en equipo es construir un mejor camino para el futuro de los ciudadanos», destacó.

A cinco años de trabajo, podemos afirmar que juntos hemos transformado Yucatán en un lugar cada vez más productivo y justo, aseveró.

Al dirigir su mensaje, el Gobernador afirmó que el cambio está en marcha y no debe parar. «Estoy convencido que no debemos dar un paso atrás. Yo pienso que las y los yucatecos ya sabemos el camino a seguir. Yo estoy convencido que Yucatán merece seguir construyendo lo que hemos empezado».

Vila rindió su informe ante la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, quien acudió en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador

Pidió fomentar la unión «sin distinción de colores ni signos partidistas, para trabajar incansablemente por un mejor Yucatán, y con la convicción de los yucatecos de trabajar en equipo, lo que ha sido la pieza fundamental de los buenos resultados que hemos conseguido».

A su mensaje acudieron también la Gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel; y los Gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri González, (panistas) y de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, (de afiliación morenista).

Vila Dosal recordó que los poderes públicos del país, incluido Yucatán, se renovarán en libertad y democracia, por lo que será el momento en que los yucatecos «decidamos libremente el camino que debemos y queremos seguir, siguiendo con la política de la concordia y poniendo por delante nuestro amor por Yucatán, lo cual es nuestra principal fortaleza».

En la entidad se renovará gubernatura el próximo 2 de junio donde contendrán Renán Barrera postulado por el Frente opositor y Joaquín Díaz Mena, impulsado por Morena.