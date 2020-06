A través de Cáritas Diocesana de Aguascalientes, la señora Teresa Esparza Sandoval pide a la población en general por un milagro para su esposo Pedro Floriano Montoya, quien requiere con urgencia de una cirugía de corazón abierto y ocupa de recursos para tal fin.

En entrevista con El Heraldo, la señora Esparza Sandoval de 57 años comentó que su esposo de 59 años padece de una enfermedad del corazón y desde hace tres meses se le detectó dicha problemática y le han estado haciendo diversos estudios en el Hospital Miguel Hidalgo. “Mi esposo necesita una cirugía de corazón abierto. Ya le hicieron cateterismo y muchos estudios y es necesario que ya se meta a la operación. Su arteria aorta la tiene de plano tapada y tienen que ponerle una válvula”.

Detalló que para la cirugía requieren 220 mil pesos, dinero que no tienen y que han estado tratando de conseguir por diversos medios, luego de que lo que antes era el Seguro Popular, no cubre dicha operación. “Fuimos al DIF Estatal y ahí nos apoyaron con 38 mil pesos y me mandaron a Cáritas Diocesana, además de que voy a ir al DIF Municipal y al Centro de Salud de Arboledas”.

Comentó que ella se dedica al hogar, ambos son vecinos de la colonia Constitución y viven en la calle Artículo 11 #103. Tienen dos hijos, uno de 32 y otro de 25, ambos ya casados; su esposo es jornalero y se dedica a las labores del campo, sin embargo, por la delicada situación de salud en la que se encuentra, no puede trabajar. “Desde hace tres meses no puede hacer nada. Se agita, se ahoga, ya no se puede acostar, ni dormir porque necesita su operación”.

Por lo anterior, hizo un atento llamado a la ciudadanía en general para que la apoyen con el recurso que puedan para poder juntar la cantidad que requieren para dicha operación. Los interesados podrán dirigirse a Cáritas Diocesana ubicada en la calle Emiliano Zapata #202, colonia Centro o bien comunicarse a los teléfonos 915 92 94 o 916 19 82.