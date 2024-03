Claudia Salazar Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Tras la queja del Presidente, quien ayer dijo que se siente censurado por la veda electoral, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, advirtió ayer que la libertad de expresión durante el proceso electoral está acotada a su responsabilidad como servidores públicos.

Soto dijo que las autoridades electorales no se doblarán por esas presiones y que el cuaderno sobre sanciones será un apoyo que se tomará en cuenta para anular o declarar válido el proceso electoral.

«La libertad de expresión por supuesto que se valora en esta institución, pero quienes somos servidores públicos tenemos algunas restricciones, que no necesariamente tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, sino con las responsabilidades que tenemos como servidoras y servidores públicos, y eso aplica para todos, incluso para las magistradas y los magistrados», explicó en conferencia.

«Y la verdad, no, ni nos tiembla la mano, ni nos doblamos», apuntó.

Recordó que en la legislación y conforme a la experiencia del Tribunal Electoral, que le toca hacer el recuento final de votos, hay un protocolo para llegar a la calificación de la elección presidencial.

«El Tribunal va a cumplir 30 años, ya hemos calificado la elección presidencial de 2000, de 2006, de 2012, de 2018. Y ahora tendremos también la responsabilidad de calificar la elección Presidencial de este 2024.

«Es decir, el Tribunal Electoral sabe cuál es su trabajo y siempre está en una posición conforme a Derecho, resolver, analizar, por supuesto, todos los medios de impugnación que se presenten», sostuvo.

«Nunca un partido político ni ningún actor, ni ningún grupo de Poder podrá decir, ni a mí, ni a ninguno de mis compañeros qué hacer».

La presidenta del Tribunal Electoral agregó que el órgano a su cargo se mantendrá ajeno a la polarización de las campañas políticas.

«El Tribunal Electoral no está en campaña, no está buscando una candidatura y el Tribunal es la última instancia, es parte de nuestro sistema jurídico y de nuestro Sistema electoral, por supuesto, pero no podemos involucrarnos o ser parte de esa polarización», insistió.

«Tenemos que tener la fuerza, la fortaleza, la preparación para disolver, yo digo, en lugar de resolver, disolver los conflictos conforme a la Constitución, a la Ley y a los principios que nos rigen».

Sobre el catálogo de sancionados, Soto dijo que será una herramienta para la calificación de la elección, como cada una de las sentencias que se aprueben.

«Se determinó avanzar en el tema del catálogo porque se estimó que era mucho más amplio, que no solamente nos acotaba analizar una elección que fuera la Presidencia, sino también el poder exponer cualquier persona y servidora pública que rompa con la legalidad», mencionó.

Detalló que, independientemente que se determinara hacer un catálogo de personas sancionadas, la calificación de la elección analiza toda la elección.

«En el momento en que se lleve a cabo la calificación de la elección presidencial, pues por supuesto que será analizado en el contexto y los resultados», precisó.