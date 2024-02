Staff Agencia Reforma

Taylor Swift vendió uno de sus jets privados, un Dassault Falcon 900, luego de que trascendiera que Jack Sweeney, un universitario de Florida, se dedica a rastrear los vuelos de la cantante y otros famosos, lo cual parece incomodar a la estrella.

La venta se realizaría hace unas semanas y la titularidad pasó a una empresa especializada en automóviles, según TMZ.

«El equipo de Swift compró el doble de créditos de carbono para compensar las emisiones generadas por su Eras Tour. ¿Quizás eso se deba a que los créditos tal vez estaban destinados a dos aviones, pero ahora vendió uno?», escribió ayer el estudiante de programación en su cuenta de X.

Desde finales de diciembre, el equipo de la intérprete de «Look What You Made Me Do» contactó a través de una carta a Sweeney, quien utiliza datos públicos y redes sociales para conocer los vuelos de políticos y celebridades, para que cesara.

Se le culpaba por proporcionar a «individuos con la intención de dañar (a Swift), o con intenciones nefastas o violentas, una hoja de ruta para llevar a cabo sus planes». El documento está firmado por el bufete de abogados Venable.

El joven mostró a AP la carta mediante un correo electrónico. En ese mensaje, enfatizó que, si bien nunca ha tenido la intención de causar daño, cree firmemente en la importancia de la transparencia y la información pública.