Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la polémica por el color de la «Marea Rosa», la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, llamó a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, a la Oposición y a las organizaciones que marcharán el domingo, a no utilizarlo.

«Este uso (del color rosa) por otras organizaciones, hoy en apoyo político abierto a una candidatura, me parece que no abona al respeto que ambas instituciones hemos manifestado siempre, el Instituto a los partidos políticos y los partidos políticos al Instituto», expresó en entrevista.

Ese color, refirió, ha sido usado por el organismo electoral y ahora los 11 consejeros electorales deberán analizar si se mantiene o si deben transitar a otro, para no confundirse con alguna fuerza política.

-¿Entonces, hace el llamado a los contendientes a no usar el color rosa del INE?, se le preguntó.

«Así como no usar el logo, como nosotros no usamos los colores de los partidos», respondió.

Sin mencionar a la «Marea Rosa», Taddei afirmó que dicha petición también está dirigida a la sociedad civil que está usando ese color.

En tanto, Héctor Torres Solano, uno de los dirigentes de la CNTE, afirmó que podrían mover sus casas de campaña del centro del Zócalo para evitar confrontaciones con los manifestantes de la «Marea» el domingo.