Claudia Salazar y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los diputados de Morena defenderla de las calumnias de las que ha sido objeto por la operación del Metro.

Advirtió que las críticas hacia ella lo son hacia el proyecto de la 4T.

También dijo que responder a los adversarios ante las calumnias recibidas es parte de la unidad del Movimiento.

Durante la reunión plenaria de la bancada de Diputados, Sheinbaum expuso nuevamente logros de su Administración.

Al tocar el tema del Metro, dio varios manotazos en el atril.

«Voy a hablarles del Metro: que nos ayuden a difundir y a cerrar todas las calumnias que luego se dicen.

«Por cierto, compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido, porque esa es la parte de la unidad. Y no lo digo por mí, lo digo por todos», expresó en son de reclamo.

Advirtió que todos son «hermanos y hermanas» que están todos juntos en el mismo proyecto.

«Compañeras y compañeros, es la esencia de la unidad, porque la crítica que nos hacen es una crítica al proyecto, no a la persona», remarcó Sheinbaum ante la oleada de cuestionamientos que ha recibido luego del choque de trenes en la Línea 3 del Metro, donde murió una joven estudiante de la UNAM.

Presumió que al Metro se le destinan más de 40 mil millones de presupuesto. Resaltó la renovación de la Línea 1 y la creación de una nueva estación de energía. No dio ninguna información sobre cómo se resuelve el mantenimiento del Sistema ni avances sobre las causas del accidente del 7 de enero.

En su exposición, varias veces fue interrumpida con aplausos, principalmente de diputadas que apoyan su precandidatura, pero se evitaron los gritos de «Presidenta», como se registraron en la anterior reunión plenaria de agosto pasado.

Sheinbaum afirmó que desde la Jefatura de Gobierno sigue luchando por un México con justicia.

«El Presidente lucha todos los días por la construcción de un México democrático, con justicia y esas causas, de las que formamos parte, son esencia de nuestro movimiento.

«Y por eso, por encima de todo, cuando hablamos de la unidad, tenemos que tener en cuenta eso, no hay nada que esté por encima del proyecto de transformación», expuso al referirse otra vez sobre la unidad.

En conferencia de prensa, dijo que siempre ha llamado a la unidad y que no está de más reiterarlo.

«Nosotros siempre hemos llamado a la unidad, con base en los principios que defendemos, en cualquier lugar donde estemos así debe ser.

Afirmó que es evidente que ha habido una campaña en contra, que así se han alineado.

Sin embargo, aseguró que las calumnias la han hecho más fuertes y que va «requetebién».

«La guerra sucia no lleva más que al odio, y nosotros somos todo lo contrario, nosotros construimos con amor. No somos iguales», declaró.

Aunque acumula varias sanciones por la promoción de su persona y los recurridos por el País, la Jefa de Gobierno negó que haya violado la ley electoral y que ande de campaña.

«Nunca hemos violado ninguna ley electoral, ¿eh?, nunca.

«No hay campañas todavía, tampoco hay precampañas», manifestó sonriente mientras que diputadas que la acompañaban también soltaron una carcajada.

Expresó que es evidente de que, tras la apertura de «propuestas» que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es lógico que haya personas que apoyen a una u otra persona.

«Lo primero es no violar las leyes electorales, que no lo hemos hecho, y que siempre lo hagamos en unidad, no generando conflictos internos, sino construyendo. Aquí se trata de un paso más por la transformación, ni un paso atrás ni un paso a la derecha», señaló al concluir la conferencia de prensa.