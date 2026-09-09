CDMX.- Sharon Osbourne solicitó al Tribunal Superior de Londres la destitución de Colin Newman, contador histórico de su difunto esposo, Ozzy Osbourne, como uno de los albaceas responsables de administrar una herencia valuada en alrededor de 100 millones de libras esterlinas.

La viuda del rockero, de 73 años, presentó la demanda al amparo de una legislación que permite a los tribunales sustituir o remover a representantes testamentarios.

Ozzy murió en julio del año pasado, a los 76 años, pocas semanas después de ofrecer en Birmingham un concierto de despedida con Black Sabbath.

Newman administró las finanzas de la pareja desde antes de su matrimonio, celebrado en 1982, y durante décadas mantuvo una relación cercana con la familia y la industria musical británica.

Newman fue director de Monowise Ltd., empresa vinculada a Ozzy, pero renunció en abril. Sharon asumió en diciembre. Se desconocen los motivos y su postura ante el procedimiento judicial.