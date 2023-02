Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Monreal pidió una tregua en la promoción de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial para que tenga la oportunidad de posicionarse y alcanzarlos en las preferencias electorales.

En Mazatlán, Sinaloa, el coordinador de los senadores de Morena manifestó que apenas hace 15 días acabó el veto contra él, pero durante 18 meses las demás «corcholatas» pudieron promoverse y lograr adeptos.

«Creo que eso debería ser una regla en el partido: que a partir de ahora haya una pausa y que sólo sean foros regionales organizados en los estados en donde vayan los cuatro, los cinco, los diez (aspirantes) y que expongan a la militancia, a los simpatizantes o a los ciudadanos en general que quieran acudir a esos foros y en su momento decidir».

«Es decir, el no uso de recursos públicos, ni privados porque, aunque sean privados y sean de origen lícito, si se orientan a actividades de este tipo son ilegales», indicó en conferencia de prensa, antes del informe legislativo del senador Raúl Elenes.

Monreal se quejó que al llegar Sinaloa pudo comprobar que prevalece la publicidad a favor de «los tres», en referencia a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard.

Consideró que esa propaganda les ha dado ventaja para posicionarse ante la ciudadanía.

«Ya avanzaron bastante. Ayer (viernes) le dije a Rubén Rocha, me dio una vuelta, y vi espectaculares, bardas, lonas, y le dije a Rubén: ‘¡una sola a la entrada al puerto para mí!'», señaló sobre el recorrido con el Gobernador por Mazatlán.

El senador dijo que confía en la decisión del partido y en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no influirá en las encuestas, así como en que «el piso» se emparejará en los siete meses que faltan para que haya una definición.

«Confío en la vocación del Presidente y no me preocupa esto que está pasando», indicó.

Además insistió en que se debe buscar un método para que no sea Morena el que levante la encuesta de la que saldrá el abanderado presidencial, sino que sea una «batería» de encuestas -tres principales y dos espejos-, organizadas por empresas independientes y con experiencia.

«Yo estoy abajo en las encuestas porque no era mencionado, porque el partido mismo no me refería y porque parecía una exclusión ordenada en el partido. Durante 18 meses fue un caminar adverso y así lo reconozco, pero a veces no se me menciona en las conferencias como hermano, pero yo soy un hermano pródigo», indicó el legislador.

Apenas esta semana el Presidente López Obrador reconoció que tiene diferencias con Monreal debido que el legislador está más a favor del derecho que de la justicia.

«No sé si fue cierto o lo leí mal, pero Ricardo Monreal, con quien no tengo yo diferencias, sostuvo que él estaba, lo quiero expresar correctamente, a favor del derecho más que de la justicia, porque yo sostengo lo opuesto, y lo siento como una réplica, como una respuesta», dijo el viernes.