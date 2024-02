La regidora Citlalli Rodríguez González expresó su preocupación respecto a los contratos que el Municipio de Aguascalientes mantiene con asociaciones público-privadas (APPs), los cuales consumen el 25% de las participaciones federales. Señaló que el alcalde Leo Montañez debe esclarecer estos contratos antes de concluir su administración municipal. Según Rodríguez González, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado podría recomendar al municipio cesar el pago a Next Energy del Centro, empresa que, a punto de cumplir cinco años, no ha generado energía.

La concejal criticó la falta de transparencia en estos acuerdos y mencionó que, pese a sus esfuerzos por obtener respuestas, no ha recibido información detallada por parte de la Comisión de Vigilancia ni del Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Mencionó que se asignaron casi 300 millones de pesos a estas APPs en el presupuesto de 2024, y expresó su inquietud por la ausencia de beneficios tangibles para la ciudadanía.

Respecto a los parques fotovoltaicos, destacó que uno no ha generado energía y cuestionó la viabilidad del segundo. Además, informó sobre una demanda presentada por el ex secretario del ayuntamiento, Jaime Beltrán, sin contar aún con información sobre el estatus legal del caso.

Aunque reconoció los esfuerzos de la administración actual por mantener una gestión austera y enfocada en servicios públicos, insistió en que la carga financiera de estos contratos es un lastre para el municipio, sin traducirse en beneficios tangibles para los ciudadanos.

Concluyó afirmando que la Comisión de Vigilancia, junto con el OSFAGS, tiene la oportunidad de revisar estas prácticas y recomendar acciones correctivas para asegurar que los recursos federales se empleen de manera más efectiva y en proyectos que realmente beneficien a la población de Aguascalientes.