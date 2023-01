Imelda Robles Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, pidió ayer no perder la esperanza ante situaciones que ensombrecen.

«Los invito a ofrecer nuestro esfuerzo para que en este año que estamos iniciando sea la luz de Cristo la que conduzca nuestro caminar en medio de tantas situaciones que ensombrecen y preocupan, situaciones que nos llevan a pensar que la estabilidad de nuestro País se está resquebrajando», dijo Cabrera en su mensaje dominical.

«Pero no debemos perder la esperanza, no debemos permitir que las acciones violentas disminuyan nuestro anhelo de paz y bienaventuranza».

La semana pasada nuevamente una ola de violencia cimbró al País con una jornada de balaceras y quema de autos en Culiacán ante la recaptura de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, señalado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Pidió de forma especial una oración por las autoridades federales, estatales y municipales para que tomen buenas decisiones que lleven a México al progreso, desarrollo y a tener paz.

Igualmente, llamó a la población a no dejarse seducir por falsos ídolos que buscan atraer a otros por medio del prestigio y poder.

«El Papa Francisco ha dicho: adoremos a Dios y no a nuestro yo. Adoremos a Dios y no a los falsos ídolos que nos seducen con la fascinación del prestigio y el poder, con la fascinación de las falsas noticias», mencionó el Arzobispo.

«Adoremos a Dios para no inclinarnos ante las cosas que pasan ni ante las lógicas seductoras y vacías del mal».

Hoy que se renuevan gran parte de las actividades labores y escolares, exhortó a los ciudadanos a que demuestren que las fiestas decembrinas dejaron la semilla de la conversión.

Las buenas ideas no son suficientes, agregó, sino que uno debe poner en marcha las acciones y abrirle el corazón a Dios.