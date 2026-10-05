Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO : La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) solicitó una mesa de trabajo con la marca BP por la venta de diesel por encima de los 27 pesos por litro previstos en el acuerdo voluntario con el sector gasolinero.

El titular del organismo, Iván Escalante, informó que personal de la dependencia visitó la semana pasada dos estaciones de esa marca y sostuvo que no pudieron justificar sus precios, por lo que se dirigió un documento a la empresa.

«Se le conminó, ya se hizo un documento a esta marca de combustible para que pudieran respetar en este caso, y si no porque estarían vendiendo más caro y poder tener una mesa de trabajo», señaló.

En la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Escalante exhibió una estación BP en Amozoc, Puebla, que vendía el litro de diesel en 29.99 pesos, es decir, 2.99 pesos por encima de la referencia del acuerdo.

De acuerdo con los datos de la Procuraduría, esa gasolinera registró un margen de ganancia de 3.91 pesos por litro.

En el balance nacional, el titular de Profeco reportó que 8 mil 933 estaciones venden el combustible por debajo de 27 pesos por litro, equivalentes al 87.4 por ciento de los establecimientos que comercializan diesel.

Con base en ese porcentaje, el 12.6 por ciento restante no cumple con el precio previsto en la estrategia de estabilización.

Escalante presentó los resultados como parte del seguimiento al acuerdo voluntario con el sector gasolinero.

Entre las estaciones con precios que la Profeco considera justos, Escalante destacó una Pemex en Hermosillo, Sonora, con el litro a 26.95 pesos.

Señaló que ninguna de las gasolineras mostradas en ese grupo por región tenía un margen de ganancia superior a 1.66 pesos por litro.