Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe tener optimismo ante el futuro y salir adelante, pese a la pandemia de coronavirus y el sismo de ayer, y cantar “gracias a la vida”.

“Cómo voy a estar pesimista, imagínense un Presidente pesimista, eso nada más a los que les ha ido mal porque se dedicaban a robar y ya no pueden, están enojados, pero nosotros tenemos que cantar ‘gracias a la vida que nos ha dado tanto’, nosotros tenemos que ver con optimismo al futuro, y tenemos que salir adelante”, señaló en conferencia.

“Vamos a salir, cuántas veces México ha salido adelante, hemos enfrentado de todo, inundaciones, pandemias, terremotos, la peste de la corrupción, y el País está de pie. Lamentamos mucho la pérdida de vidas humanas, nos duele, cómo no va a doler, y no vamos a dejar de estar recordando a quienes han perdido la vida por la pandemia”.

El Mandatario refirió que se debe tomar en cuenta que la pandemia de Covid-19 no se ensañó con los niños y que el sismo de ayer no generó daños graves, aunque lamentó la muerte de seis personas.

“No hemos reparado mucho en que afortunadamente esta pandemia no se ensañó con los niños, claro que no quisiéramos que nadie resultara afectado, pero ahí andan los niños, no están en los hospitales, cómo no vamos, en medio de la tristeza y la desolación, a tomar en cuenta eso, agradecer eso.

“Ayer, imagínense, el que nos azote un sismo fuerte y que no hubieron daños graves, desde luego lamentamos la pérdida de los que fallecieron, pero es un asunto delicadísimo, muy grave, que tiene que ver con la naturaleza, entonces es suerte. Decía Maquiavelo que la política era virtud y fortuna, virtud y suerte, la suerte está ahí”, agregó.