CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa Francisco dijo ayer que los padres de hijos homosexuales no deben condenarles, sino ofrecerles apoyo.

El Pontífice realizó esos comentarios no preparados en su audiencia semanal, en referencia a las dificultades que los padres pueden enfrentar en la crianza de sus hijos.

Esos problemas, dijo, incluyen a «los padres que ven orientaciones sexuales diferentes en sus hijos y cómo manejar esto, cómo acompañarlos, y no esconderse detrás de una actitud de condena».

El religioso argentino había dicho con anterioridad que los gays tienen derecho a ser aceptados por sus familias como hijos y hermanos.

En una entrevista en 2019, el Papa señaló también que las parejas homosexuales «tienen derecho a estar cubiertas legalmente», y se manifestó a favor de «una ley de convivencia civil».

