Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante el alto porcentaje de no vacunados contra Covid-19 y de enfermos con comorbilidades, la infección con la variante Ómicron no se puede ver como una simple gripa, advirtió ayer Sylvain Aldighieri, Gerente de Incidente para Covid-19 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El martes, el subsecretario Hugo López Gatell indicó que la expresión de la enfermedad por Ómicron es más parecida al catarro común.

«No se trata de ver a Ómicron como una simple gripa, es importante tener en cuenta que aún tenemos muchas personas que no han recibido la vacunación completa y principalmente aquellos con alguna comorbilidad.

«Una infección con Ómicron puede llegar a ser grave o muy grave, por lo tanto, no debemos relajarnos en este momento y debemos mantener todas las medidas de control y distanciamiento», externó Aldighieri en conferencia.

En enero de 2022, la epidemia de Covid-19 registra un incremento de 250 por ciento en comparación con enero de 2021 en la región de América, informó Carissa Etienne, directora de la OPS.

Indicó que durante las últimas semanas, las infecciones por Covid-19 prácticamente se duplicaron en la región, al aumentar de 3.4 millones el primero de enero, a 6.1 millones al 8 de enero.

«En comparación con el año pasado, durante la semana que concluyó el 8 de enero de 2021, las Américas notificaron 2.4 millones de casos, mientras que este año a la misma fecha, había 6 millones de casos notificados, lo cual representa un aumento de 250 por ciento de un año para el otro», precisó.

Afirmó que a principios de enero, con respecto a la semana anterior, hay países que han registrado 77 por ciento de aumento de casos nuevos y 31 por ciento en el alza en muertes.

Sobre la variante Ómicron, indicó que 42 países y territorios en América ya han detectado esta variante, que está por convertirse en la cepa dominante en la región.

