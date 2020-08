Staff Agencia Reforma

GINEBRA, Suiza.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que los informes sobre personas que se reinfectaron con el nuevo coronavirus son muy raros, tras conocerse el lunes en Hong Kong el primer caso documentado a nivel global, en un hombre de 33 años.

La agencia hizo sus declaraciones en la víspera, cuando virólogos de Países Bajos y Bélgica informaron la detección de las dos primeras reinfecciones en Europa, entre preocupaciones sobre los bajos niveles de protección inmunológica que ofrecería un contagio previo.

“Recibimos de vez en cuando reportes anecdóticos de gente que se hace la prueba y sale negativo y luego positivo, pero no ha quedado claro hasta ahora si se trata de un problema del propio test o si hubo gente que realmente se infectó una segunda vez”, dijo la portavoz de la OMS, Margaret Harris.

Enfatizó que, de cualquier forma, las posibles reinfecciones de las que se habla representan una cifra “muy, pero muy baja”.

“Estamos ante un caso documentado frente a más de 23 millones de casos confirmados”, recordó.

“No parece ser un hecho habitual de ninguna manera”.

Harris indicó que se necesita entender qué significa contraer el SARS-CoV-2 dos veces en términos de inmunidad, por lo que, manifestó, hay muchos grupos científicos que realizan estudios de anticuerpos para saber cuánto dura la protección natural.

La vocera explicó que esa inmunidad es distinta a la que producen las vacunas, las cuales provocan un estímulo inmunitario “muy preciso” y “más potente”, que decenas de farmacéuticas intentan crear para encontrar un antídoto contra el Covid-19.

El caso en Países Bajos fue informado en una persona de la tercera edad con un sistema inmunológico débil, que superó el virus hace meses, pero que volvió a padecer síntomas.

En las pruebas, el paciente dio positivo nuevamente, con una versión de SARS-CoV-2 distinta en su material genético, respecto de la primera vez que había enfermado.

La viróloga Marion Koopmans, asesora del Gobierno holandés y de la OMS, precisó que todas las infecciones de coronavirus “tienen un código genético diferente”, por lo que para confirmar que un paciente se ha vuelto a contagiar debe demostrarse que estos datos son contrarios a los de la primera vez.

En el caso belga, a una mujer de 50 años le fue diagnosticado SARS-CoV-2 hace tres meses, pero volvió a dar positivo en agosto.

Los científicos detectaron en la paciente una cepa distinta, con lo que confirmaron un segundo contagio.

Por su parte, un centro de salud de Brasil, el segundo país del mundo con más enfermos y fallecidos asociados al Covid-19, informó que investiga siete posibles casos de reinfección.

No obstante, los médicos del Hospital de las Clínicas puntualizaron que tienen tres hipótesis: un virus diferente -no SARS-CoV-2- en el organismo de los pacientes que altere las pruebas, que el nuevo coronavirus se haya reactivado, o que sí sea una reinfección.

Reinfección vs. Reactivación

Expertos dijeron que es importante diferenciar estos términos para entender cómo opera el virus.

Reinfección

-El paciente, que ya se contagió previamente, contrae otra vez el SARS-CoV-2, pero el virus es genéticamente diferente.

-Para diferenciar las cepas, se debe secuenciar el coronavirus, a fin de conocer su evolución y procedencia.

Reactivación

-La persona afectada, que no se había recuperado totalmente de Covid-19, presenta nuevos síntomas, cuando el patógeno se reactiva tras un periodo de inactividad.

-El cuadro clínico puede variar en intensidad y tiempo respecto al primero.