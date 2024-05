CDMX.- Christian Nodal pidió que cesen las especulaciones sobre la participación de su ex pareja Cazzu en un robo.

El cantante contó en el podcast Noche de Luz que habían robado su casa en Argentina, situación que los había hecho cambiar de domicilio.

Pero los rumores comenzaron a correr en el sentido de que Cazzu, su ex pareja, habría tenido algo que ver con el hurto.

«Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta (nombre real de Cazzu), a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina.

«Están dañando a personas buenas que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias», publicó Nodal en Instagram.

En el robo, según contó el propio intérprete mexicano, amarraron a su ex cuñada y le quitaron anillos y dinero. (Staff/Agencia Reforma)