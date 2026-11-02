Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las acusaciones de corrupción que llevaron a la renuncia de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, la dirigencia nacional de Morena negó tener responsabilidad en la llegada de la ahora ex funcionaria al organismo y exigió aclarar los contratos asignados de manera irregular.

«Exigimos esclarecer quién autorizó los contratos, quiénes son los proveedores y desde cuándo han participado en las contrataciones, quiénes se beneficiaron y por qué no se corrigieron las irregularidades detectadas en el pasado», afirmó el Comité Ejecutivo Nacional morenista en un comunicado.

«La salida de una funcionaria no puede cerrar las investigaciones ni dejar en el olvido las responsabilidades de ex servidores públicos, porque lo que hoy ocurre se gestó en el pasado».

En su pronunciamiento, el partido exigió la verdad y aplicar sanciones sin encubrimientos ni excepciones. «No defenderemos a nadie que haya incurrido en corrupción, sin importar nombres, apellidos o relaciones personales», indicó.

Los morenistas se desmarcaron de Taddei, quien llegó al frente del INE en 2023 tras una evaluación realizada por un comité conformado con perfiles vinculados a Morena, y aseguraron que la carrera de la sonorense inició desde antes de que ese partido llegara al poder.

«La trayectoria de la ex consejera Taddei comenzó mucho antes de los Gobiernos de la transformación. En 2014 fue nombrada presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, encabezado por Lorenzo Córdova. En 2023 llegó a la presidencia del Instituto mediante insaculación, un mecanismo previsto cuando la Cámara de Diputados no alcanza la mayoría calificada», sostuvo.

«No fue una designación de Morena. Lo que hoy se denuncia no comenzó con la ex consejera presidenta, ni es un hecho aislado. Desde los tiempos del IFE, los órganos de control documentaron irregularidades en el manejo de recursos públicos e impusieron sanciones».