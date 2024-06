Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Álvarez Máynez, ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó ayer que después de los cómputos distritales se tiene que dar la batalla contra la concentración de poder y la sobrerrepresentación.

«Independientemente del número de legisladores, lo que hay que cuidar es que no haya sobrerrepresentación, que haya un equilibrio y que los votos deriven en posiciones.

«Es increíble que nosotros que tuvimos 6 millones 200 mil votos, esté planteando el INE que tengamos menos de la mitad de legisladores que el Partido Verde; eso no es democrático, eso no es algo que pueda asimilarse como una norma democrática, y es una batalla importante que dar en los próximos días», dijo tras participar en la presentación del informe de la senadora Laura Ballesteros, quien fue su coordinadora de campaña.

Respecto a la resistencia de Morena a aceptar los resultados en Jalisco, el emecista aseguró que el partido mayoritario siempre que pierde grita fraude.

«Eso creo que cada vez más va a ir mermando su prestigio. Hay que ser buenos perdedores y buenos ganadores en la vida. Creo que a Morena le estaba faltando ser buen ganador. No son buenas las unanimidades. Perdieron en Jalisco, perdieron en Guanajuato, y deben de reconocerlo. No se pueden tener todos los triunfos en una elección y no es deseable, ni es democrático», señaló.

«Ojalá que se sensibilice y que sea un poco más sensato el dirigente de Morena, que ha estado demasiado agresivo, demasiado rijoso, y eso no es bueno para el País».