CDMX.- «Ya basta con este machismo», así es como Maribel Guardia reaccionó ante la polémica de Lalo Mora, luego de que le metiera mano a una de sus fans.

En entrevista para Sale el Sol, la actriz hizo un llamado para terminar por completo con el machismo y a no permitir ese tipo de acciones que agreden a las mujeres.

«Terrible, me da una pena enorme que estos personajes sean tan abusivos. ¿Cómo se atreven a abusar de estas niñas que los admiran, que los ven como un ícono y este señor les meta la mano? ¿Qué les pasa?».

Fue tanta la indignación que Guardia le mandó decir a Mora que pareciera que no tiene madre, no tiene hijas o sobrinas, pues su forma de comportarse deja mucho que desear. (Staff/Agencia Reforma)