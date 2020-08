Dulce Anahí Soto Luévano Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Tras advertir que podrían surgir rebrotes de Covid-19 si demasiadas personas salen rápido a la vía pública, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró el llamado a la población a no salir de casa si no es necesario y pidió tener paciencia y disciplina.

“Hacemos un llamado enfático a mantener la disciplina, mantener la cautela, mantener la paciencia, no salir a la calle si no es necesario, solamente las actividades más importantes, para conseguir el sustento, para mantener la economía familiar. Pero otras actividades, por ejemplo, las recreativas, en este momento todavía no son procedentes”, expuso en un video publicado en redes sociales.

“¿Qué podría pasar si empezamos a salir demasiadas personas a la vía pública? Que va a haber rebrotes”, advirtió.

El epidemiólogo dijo que ya han observado rebrotes en algunos estados donde inició el desconfinamiento demasiado rápido.

“Entonces empiezan los contagios, los contagios se aceleran, hay más casos, y empieza a haber más enfermos y más personas que necesitan ocupar los hospitales. También, desafortunadamente, mayor cantidad de muertes”, remarcó.

El subsecretario afirmó que la epidemia de Covid-19 continúa en México, aunque ya está entrando en una fase de control.

“Todavía tenemos una importante actividad epidémica, pero durante el mes de julio empezó a hacerse cada vez más lenta. Es alentador porque nos permite ver cómo la epidemia está entrando ya en una fase de mayor control y esto es gracias a ustedes, gracias a la contribución que todos y todas han hecho al quedarse en casa, en mantener las medidas de sana distancia”, sostuvo.

Por eso, insistió, el llamado a la población para que continúe con estas acciones y atienda las disposiciones de los Gobiernos estatales.

“Hacemos un llamado a la paciencia, todavía no es procedente salir a la calle, al menos que sea indispensable, ya habrá el momento. Estar muy pendientes de las indicaciones de los Gobiernos locales, que dependen del semáforo de riesgo Covid”, manifestó.

“Poco a poco hay que salir del desconfinamiento, pero hay que hacerlo solamente en el momento adecuado, y siempre cuidando las medidas de control: el lavado de manos, mantenernos a sana distancia, proteger el estornudo y la tos con el ángulo del brazo y, si tenemos algún síntoma, quedarnos en casa, con mayor razón quedarnos en casa”.

