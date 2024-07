El presidente del Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes, Antonio Robledo Sánchez, destacó la persistente demanda de personal calificado en la industria automotriz de la región, evidenciando su robustez y crecimiento continuo. A pesar de las recientes reducciones de personal en Compas, Robledo Sánchez aseguró que esto no debilitará la industria ni impactará negativamente en el desarrollo económico local.

El sector automotriz sigue siendo un pilar clave para la economía de Aguascalientes, con expectativas de más inversiones extranjeras y la expansión continua de las empresas. Según Robledo Sánchez, no hay razón para dudar del dinamismo del sector, pues la demanda de mano de obra sigue siendo alta y el talento local, incluso aquel que ha salido de Compas, no se desaprovecha.

El proyecto de Compas, explicó, cumple con los objetivos iniciales establecidos en su convenio, reflejando una planificación estratégica sostenida entre grandes corporaciones internacionales como Nissan y Daimler. Además, afirmó que el gobierno estatal ha tomado medidas para facilitar la recolocación de los trabajadores que optaron por el plan de renuncia voluntaria, asegurando su inmediata incorporación en otras empresas dentro del estado que requieren personal cualificado. Esta intervención estatal garantiza que el flujo de talento continúe contribuyendo al crecimiento industrial de Aguascalientes.