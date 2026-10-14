Las autoridades electorales de Aguascalientes llamaron a los partidos políticos y aspirantes a cargos de elección popular a respetar los tiempos y las reglas del proceso electoral 2026-2027, cuya jornada de votación se celebrará el 6 de junio de 2027, cuando se renovarán la gubernatura, las diputaciones federales y locales, así como los 12 ayuntamientos.

La presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Clara Beatriz Jiménez, destacó la coordinación entre las cuatro instituciones electorales ante una contienda en la que estarán en disputa aproximadamente 145 cargos públicos. Exhortó a respetar los tiempos de campaña y garantizar condiciones de equidad, además de convocar a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad.

La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Brenda Castrejón Hernández, destacó los trabajos de actualización de credenciales, la integración de los consejos distritales y los mecanismos para verificar la autenticidad de las identificaciones electorales.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Óscar Montoya, informó que durante 2026 el organismo ha recibido 87 asuntos relacionados con impugnaciones, propaganda, paridad de género y procedimientos sancionadores.

Para el proceso electoral en marcha, prevé atender entre 500 y 600 expedientes, por lo que gestionará recursos adicionales para reforzar su plantilla de personal. Advirtió que las infracciones pueden derivar incluso en la pérdida de candidaturas.

El fiscal especializado en Delitos Electorales, Daniel Omar Gutiérrez, informó que existen siete carpetas de investigación, una de ellas con vinculación a proceso y otra próxima a audiencia. Precisó que los actos anticipados de campaña no constituyen por sí mismos delitos electorales, aunque debe vigilarse el uso de recursos públicos.

La Fiscalía habilitó el número de WhatsApp 449 108 5185 para recibir denuncias las 24 horas del día, incluso de manera anónima.