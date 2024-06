CDMX.- Henry Cavill realizó un posteo mediante su cuenta de Instagram para presumir que pronto se convertirá en papá, por lo que aprovechó la publicación para pedirle a sus seguidores sus mejores consejos.

Con una fotografía en la que demostró que ya tiene la cuna lista para recibir a su primogénito, el actor que interpreta a Superman envió sus felicitaciones a los padres en su día, adelantando que se está preparando para unirse a ellos.

«Oh sí… feliz día del padre a todos los papás ahí fuera ¡Resulta que me uniré a sus filas sagradas pronto! ¿Algún consejo? Y no se preocupen, las almohadas no estarán en la cuna cuando llegue el pequeño, solo pegamento y escalpelo para que ella o él pueda construir miniaturas Warhammer», escribió el actor en el posteo.

El pasado 15 de abril, Cavill confirmó que él y su novia Natalie Viscuso esperan a su primer hijo. (Sandra Ivette Acevedo Barrón/Agencia Reforma)