Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el Senado mexicano, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, demandó respeto a la democracia, la defensa de los derechos humanos y el rechazo a la violencia contra las mujeres.

Contrario a la política exterior del Gobierno mexicano que no ha tomado postura respecto a los presos políticos de Nicaragua, el Mandatario chileno pidió no ignorar este problema, lo que generó aplausos de legisladores, principalmente de Oposición.

Boric recordó que Chile vivió violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante 17 años, razón por la cual ahora su Gobierno se expresa abiertamente ante las violaciones en cualquier país latinoamericano.

«Nosotros hemos aprendido que cuando se violan los derechos humanos en pueblos de América Latina, uno no puede callar. Siento y palpita en nuestro corazón latinoamericano la solidaridad que México tuvo con nosotros.

«No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua, no podemos mirar para el lado cuando en cualquier país, en cualquier país de nuestra América Latina se violan los derechos humanos», destacó.

Mientras dirigía un mensaje ante legisladores en la Cámara alta, integrantes del Grupo Plural se levantaron de sus escaños para mostrar una manta en la que se leía: «Boric no protege asesinos en Nicaragua como AMLO».

Senadores de Oposición como Gustavo Madero, Emilio Álvarez-Icaza y Germán Martínez, integrantes del Grupo Plural, fueron los más emocionados por las palabras del chileno.

«Y permítanos decírselo, porque acá yo no vengo a dictar cátedra, en nuestro país hace poco también sufrimos violaciones a los derechos humanos y sabemos que acá en México también lo han sufrido de manera muy fuerte», refirió.

México se ha abstenido de respaldar posicionamientos internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, como ocurrió en agosto de 2022, cuando en la Organización de los Estados Americanos (OEA) se condenó al Gobierno de Nicaragua por el hostigamiento a la Iglesia católica y la persecución de la prensa.

En junio de 2022, el Canciller Marcelo Ebrard reprochó el veto a Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cumbre de las Américas, así como los bloqueos, embargos y sanciones económicas contra esas naciones.

El Mandatario chileno también llamó al respeto a la democracia, el respeto a las garantías individuales y al diálogo ante diferencias.