Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón convocó a la ministra Yasmín Esquivel a declarar en torno al plagio de la tesis de licenciatura del que fue acusada por el académico y escritor Guillermo Sheridan.

A través de una comunicación difundida en su portal, la escuela también exhortó a los demás involucrados: la asesora, Martha Rodríguez; el ex alumno cuyo trabajado fue copiado, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, y los jurados que participaron en el proceso de titulación, a rendir su testimonio a más tardar al mediodía de hoy 29 de diciembre.

«A las personas universitarias de esta casa de estudios, que participaron como autores, jurados o asesoras, en las dos tesis profesionales de fechas julio de 1986 y septiembre de 1987, que se dieron a conocer en días pasados y que involucran a una ex alumna de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y a un ex alumno de la Facultad de Derecho, se les invita manifestar lo que a su interés corresponda», indicó.

La finalidad de requerir el testimonio de los implicados, señaló la FES, es para que el Comité de Integridad Académica y Científica que revisa el caso las considere en su análisis.

El pasado 21 de diciembre, en el portal Latinus, Sheridan acusó a Esquivel de haber plagiado la tesis con la que obtuvo el grado de licenciada en derecho en 1987 en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Aragón.

Su trabajo es una copia casi idéntica de una tesis presentada un año antes por Báez Gutiérrez, y ambos tuvieron como asesora de tesis a Martha Rodríguez.

El 23 de diciembre, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que hay un alto nivel de coincidencias entre la tesis con la que Esquivel obtuvo su título de Licenciada en Derecho en 1987, y la que un año antes registró Báez Gutiérrez.

A través de un comunicado, la casa de estudios señaló, sin citar nombres, que se realizó un cotejo pormenorizado en el que encontraron similitudes entre el texto original y el que en 1987 registró la ministra, quien aspira a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el proceso de renovación que iniciará el próximo lunes.

«Al llevar a cabo el cotejo pormenorizado de las tesis profesionales de una alumna de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, presentada en 1987 con la de un alumno de la Facultad de Derecho, sustentada en 1986, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de esta Universidad encontró que existe un alto nivel de coincidencias entre ambos textos», informó la UNAM ese día en su comunicado.

El Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, donde Esquivel cursó la Licenciatura, revisará el caso y emprenderá el debido proceso legal en apego a los procedimientos, indicó la institución.