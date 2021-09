Pide fan matrimonio a Danna Paola

CDMX.- En su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la cantante Danna Paola fue interceptada por Edu Vázquez, uno de sus seguidores, quien se arrodilló para entregarle un anillo de compromiso. La actriz reaccionó muy sorprendida y de inmediato le dijo que: “era muy joven para casarse”, pero que aceptaba sólo como amigos.

“Gracias por siempre ser tan linda conmigo, aún recuerdo que hace algunos años te veía súper inalcanzable y difícil de conocer y ahora ya hasta me conoces, me haces demasiado feliz te quiero muchísimo, sin duda no me equivoqué en elegirte como ídola”, posteó el joven.

Por otra parte, el joven para rememorar el encuentro se tatuó el pasado viernes la fotografía donde se arrodilló para pedirle matrimonio a la cantante. (Gisela García/Agencia Reforma)