La ex esposa de Kevin Costner, Christine Baumgartner, quiere que el actor pague una pensión de 248 mil dólares al mes argumentando que necesita más dinero para que los niños sigan con el estilo de vida al que están acostumbrados. Además, exige que él pague el 100% de escuela privada de los tres niños, actividades extracurriculares deportivas, atención médica y demás servicios.

Según documentos obtenidos por People, el histrión de Mundo Acuático tiene un ingreso anual de 19 millones 517 mil 064 dólares. Kevin Costner no se niega a pagar una pensión, pero acepta y negocia que la cantidad a pagar sea de 38 mil dólares, pagando a su vez el 100 por ciento de los gastos de sus hijos. Incluidas escuelas privadas, servicios médicos, campamentos, uniformes, necesidades escolares, etc. (Staff/Agencia Reforma)