Benito Jiménez y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “no es tan grave” que el Gobierno de Estados Unidos bajara la calificación de seguridad aérea de México.

“Bueno, no es tan grave. Ellos tienen unas normas, las imponen en todo el mundo como suele pasar en otras cosas. A veces hay países que se sienten los Gobiernos del mundo. Se olvidan que el mundo tiene alrededor de 200 países que somos libres, independientes, soberanos”, comentó López Obrador.

“Entonces, se eligen en jurados, califican todo, de todas maneras nosotros cumplimos. No es un asunto grave porque las líneas aéreas nacionales están muy ocupadas, tienen en el mercado interno bastante demanda. Afortunadamente, se están recuperando los vuelos, los viajes en avión”.

El pasado martes, Estados Unidos bajó la calificación de seguridad aérea de México, una medida que impide a las compañías aéreas mexicanas sumar nuevos vuelos a ese país y limita la capacidad de las aerolíneas para llevar a cabo acuerdos comerciales.

Los planes de la Administración Federal de Aviación (FAA) para bajar la calificación habían sido reportados por primera vez el 21 de mayo por Reuters.

En un comunicado, la FAA dijo que el “Gobierno de México no cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”.

Sobre la base de una reevaluación de la autoridad de aviación civil de México, la FAA rebajó la calificación de México a la Categoría 2 desde la Categoría 1.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal descartó que la degradación aérea vaya a afectar al nuevo Aeropuerto de Santa Lucía.

“No, no, no no no. Es pasto seco para las fogatas de nuestros adversarios en los medios, para magnificar todo esto que hablaba del amarillismo”, dijo.

El Presidente afirmó que las aerolíneas nacionales no resultarán afectadas y espera que Estados Unidos regrese a México muy pronto a la Categoría 1.

“No van a tener las líneas nacionales ningún problema, no les afecta. Es que si en el futuro quisieran abrir más vuelos a Estados Unidos o a otras partes, pues entonces sí podría afectarles, pero yo espero que cuando eso se necesite ya van a tener los de la agencia de EU pues más elementos para que regresen la calificación que se tenía antes de que tomara esta determinación”, explicó.

Pide evitar corrupción y burocracia en exámenes para pilotos

López Obrador pidió además evitar la corrupción y burocracia en los exámenes para que pilotos renueven sus licencias de vuelo.

“Sí (le veo salida a este problema sin corrupción), claro que sí, es nuestra responsabilidad. Nada que tenga que ver con corrupción se avala, debe de estar pasando eso, pero se va a resolver”, comentó López Obrador a pregunta expresa.

Hoy, REFORMA informa que la burocracia también pega a la seguridad aérea. Los pilotos no pueden renovar sus licencias para volar ni tienen supervisiones médicas desde hace más de un año.

Pilotos y funcionarios del AICM afirmaron que con la 4T fueron cerradas oficinas argumentando “austeridad” y además centralizaron nuevamente los trámites en la Ciudad de México.

Un funcionario de la Dirección de Operaciones del AICM recordó que hace una década la validación de licencias y los exámenes sólo se podían realizar en Medicina de Aviación, ubicado entre la terminal T1 y T2.

Pero después, desde el 2011, se abrieron 25 centros concesionados en el todo el País para facilitar los trámites, pero en el actual Gobierno las concesiones se suspendieron en agosto del 2019.

“Esta burocracia se regresó 30 años atrás, y si a esto le sumamos la pandemia, hay ahora un embudo tremendo”, cuestionó el funcionario.

Desde el 20 de marzo 2020, la SCT publicó el primer acuerdo para suspender los exámenes de medicina preventiva del transporte, que incluye a todos los sectores.

Originalmente fue por un plazo de 3 meses y después se prorrogó dos veces más. La última fue el 17 de diciembre y vence el próximo 30 de junio.

“Así que las licencias están vigentes, aunque esté vencida la vigencia de los exámenes médicos”, dijo el funcionario.

El Mandatario federal dijo que solicitará a la Secretaría de Salud revisar con la SCT los exámenes para pilotos.

“Ya hiciste la denuncia, le voy a pedir al Secretario de Salud, al doctor Jorge Alcocer, que vea este asunto con la SCT”, agregó.

Y recomienda Vitacilina a opositores

El Mandatario federal recomendó a sus adversarios usar Vitacilina para que dejen de estar irritados por las acciones y resultados de su Gobierno como la compra de la nueva refinería de Deer Park en EU y el crecimiento en la inversión extranjera.

“Ayer, hablaba yo de que les molesta muchísimo a los conservadores porque no se había tenido un primer trimestre como el de este año con tanta inversión extranjera, llevaba tiempo que no sucedía. No estoy hablando de que creció la inversión extranjera con relación al año pasado, no, creció con relación a varios años.

“Entonces, vamos muy bien. También, les molesta muchísimo lo de la compra de la refinería. Cómo se llama eso que se usa para, hablando en términos médicos, para protegerse de las irritaciones… Vitacilina. Ya vamos a comprar también el laboratorio de Vitacilina, ah, qué buena medicina je, je, je. Están muy molestos, serénense, esto es para los adversarios”, finalizó.