Cd. de México, México.-Estados Unidos le pide a México que tenga Fair Play.

El técnico Gregg Berhalter ya juega la Final de la Copa Oro. Solicitó atención al cuerpo arbitral, tras observar que los mexicanos suelen tirarse y tocarse el rostro o el cuello sin que los toquen en esas zonas. Esa situación se produjo en algunas ocasiones luego de los dos penales a favor en el partido frente a Canadá.

“Es lo que es, no ha cambiado nada, son juegos fabulosos, fantásticos, siempre un partido increíble contra México y en la Final es aún más especial, preparamos a los jugadores para un partido muy difícil y combativo, queremos que sea un juego físico, difícil, lo mismo que México quiere.

“Queremos ser justos, el árbitro tiene que manejar este juego en forma justa. He visto muchas veces que los jugadores de México se agarran el cuello o la cara, eso no tiene sitio en el juego, queremos que sea una lucha física, pero esto no pertenece, en Semifinal el árbitro no manejó eso bien y no puede haber manos a la cara o al cuello en este juego”, mencionó el timonel en videoconferencia.

La defensiva, en particular la central, ha sufrido durante todo el torneo, más allá de que México solo ha admitido un gol.

“No estamos encontrando a la defensa como la parte más débil del equipo, son un equipo my fuerte, el juego de mañana es el importante, no el anterior, nuevos contextos, nuevos jugadores”, comentó, en alusión a la pasada Final de la Nations League.

Dijo que si no triunfan en el juego, garantiza que habrá una gran decepción. Están determinados a ganarle un título por segunda ocasión consecutiva al Tricolor.

“La única cosa que ha superado nuestras esperanzas es la mentalidad del grupo, uno nunca sabe exactamente cómo se va a juntar el grupo, es increíble cómo está unido este grupo. En el juego de Canadá queríamos lograr ese objetivo, dejaron ciento por ciento de su esencia en el partido, personas enfermas y que no estaban en los estándares físicos y siguieron adelante, estoy muy impresionante de la cohesión y la mentalidad de este grupo.

“Es un juego de once contra once, sabemos que cuando llegamos tenemos la oportunidad de ganar, la segunda cosa es que el grupo está preparado física y mentalmente con tácticas de cómo ganar.

Una de las cosas que hemos aprendido de jugar Finales es que llega por unas diferencias muy pequeñas y debemos estar preparados”, indicó Berhalter.

El técnico de Estados Unidos sabe que también deben cuidarse de Rogelio Funes Mori.

“Jugador excelente, tiene una historia de marcar, número 9, típico jugador, vamos a hacer que sea lo más difícil posible para él, va a ser difícil la prueba, pero vamos garantizar que estemos listos”, comentó.

La Final de la Copa Oro está programada a las 19:30 h (tiempo del Centro de México) en el Estadio Allegiant, de Las Vegas.

“Si nuestros jugadores tienen la mentalidad correcta y pueden entender el juego, pueden ganarlo”, sentenció.

